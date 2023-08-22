«Зенит» проявляет интерес к вингеру Давиду Нересу из «Бенфики». Тем не менее, трансфер 26-летнего бразильца может сорваться из-за политики. Дело в том, что странам Европейского союза в рамках санкций запрещено проводить сделки с организациями, которые на 50% или более принадлежат российскому государству. «Зенит» контролируется корпорацией «Газпром». Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» со ссылкой на португальский Record.

Давид Нерес оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл на поле только 26 минут в двух матчах чемпионата Португалии. По данным источников в Португалии, Нерес хочет сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени.