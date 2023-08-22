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​Трансфер Нереса в «Зенит» может сорваться из-за политики слухи

22 Августа 2023 • 14:41 Комментировать (1)

«Зенит» проявляет интерес к вингеру Давиду Нересу из «Бенфики». Тем не менее, трансфер 26-летнего бразильца может сорваться из-за политики. Дело в том, что странам Европейского союза в рамках санкций запрещено проводить сделки с организациями, которые на 50% или более принадлежат российскому государству. «Зенит» контролируется корпорацией «Газпром». Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» со ссылкой на португальский Record.

Давид Нерес оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл на поле только 26 минут в двух матчах чемпионата Португалии. По данным источников в Португалии, Нерес хочет сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Давид Нерес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zenituwka
22 Августа 2023 в 15:27
Если этот трансфер сорвётся, я буду только рад. Зачем такой дорогой и сильный игрок в чемпионате двора?
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