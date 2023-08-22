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Масалитин: «Медине надо определиться, ему деньги нужны или позиция на поле, понятно, что деньги» эксклюзив

22 Августа 2023 • 14:40 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе из ЦСКА Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.

- Вы ждёте ещё приобретений в ЦСКА?

- Надо разобраться с защитой. В списке запасных появился Агапов, но я не знаю, как проходит его восстановление. Мне также непонятна ситуация по Фуксу, где он вообще есть. Человек уехал и пропал. Надо понять, он принадлежит ЦСКА или нет, будет ли он возвращаться или не будет. Нужен центральный защитник. Одну игру команда проводит хорошо в обороне, вторую проваливает. Нужна ротация. Надо дать отдых Набабкину. Нельзя его использовать по полной. То есть понятно, что усиление необходимо. Просто надо смотреть еще и на свое ближайшее окружение, на молодежь. Если на этих ребят рассчитывают, то их надо обкатывать. Жаль Глебова, который только восстановился после травмы и опять получил повреждение. Пока ребята еще сыроватые для основного состава, но они перспективные и могут стать основными игроками на долгое время.

- ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля в «Динамо». Как думаете, он там заиграет?

- Мы видели, что он может играть и мастерство есть, когда он мотивирован. Но если желания нет, он нигде не заиграет.

- Думаете, ему не интересно играть в РПЛ?

- Раз уходит в «Динамо», значит, есть желание играть. Возможно, произошел конфликт с Федотовым или недопонимание по требованиям. У Лички они будут другие. Вот мы видим Медину. Он заявлял, что не хочет играть левого латераля. Ну, пожалуйста, уходи. Приходит он в «Спартак», и его выпускают в опорную зону и слева, и справа. Так ты определись, тебе деньги нужны или позиция на поле. Понятно, что деньги. Вот и все.

- Он пока не блещет в «Спартаке».

- Это понятно, если человека используют не на его месте. Он отнимать мячи не может. Как его можно ставить опорным хавбеком, если он не может отбирать мячи? Понятно, что его место где-то в атаке. А там пришел Бонгонда, который разрывает соперников – забивает, отдает. Есть незаменимый Промес. Есть Зиньковский. То же самое может быть и с Карраскалем. Понятно, что его берут на место Захаряна. Посмотрим, как получится.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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