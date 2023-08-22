Шунин: «Мне казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался на собрании»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о характере главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, чешский специалист возглавил «бело-голубых» текущим летом, перебравшись из «Оренбурга».

«Когда Марцел только пришёл в «Динамо», мне казалось, что он достаточно спокойный. Но однажды у нас было собрание, на котором Личка объяснял, что он хочет видеть в команде. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать, когда ситуация этого не подразумевала», — цитирует Шунина «Чемпионат».

После пяти туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.