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Шунин: «Мне казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался на собрании»

22 Августа 2023 • 14:31 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о характере главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, чешский специалист возглавил «бело-голубых» текущим летом, перебравшись из «Оренбурга».

«Когда Марцел только пришёл в «Динамо», мне казалось, что он достаточно спокойный. Но однажды у нас было собрание, на котором Личка объяснял, что он хочет видеть в команде. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать, когда ситуация этого не подразумевала», — цитирует Шунина «Чемпионат».

После пяти туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Марцел Личка
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