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Масалитин: «У Давилы хорошая статистика, но есть проблемы со здоровьем» эксклюзив

22 Августа 2023 • 14:24 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании контракта с нападающим Виктором Давилой.

- ЦСКА подписал нападающего Виктора Давилу из «Леона». Что-то о нем знаете?

- Статистика у него очень хорошая. Единственное, есть проблемы по здоровью. Он очень много там пропускал. Если травмы его минуют, хотелось бы, чтобы ЦСКА сделал хороший трансфер.

- Потенциально этот переход выглядит хорошим? Все-таки человек поиграл в серьезном французском клубе.

- Только время это покажет. Мы же видели ситуацию с Мединой и Карраскалем. Люди могут играть, но по каким-то причинам перестают попадать в состав и показывать свое мастерство. Этого не хотелось бы, а хочется, чтобы пришел серьезный, опытный футболист и как можно быстрее стал приносить пользу ЦСКА.

- У Давилы левая рабочая нога. Как он сказал, может в атаке играть на любом месте и хорошо себя чувствует вблизи ворот. Как лучше использовать игрока с такими характеристиками: на месте центрфорварда или в паре с Чаловым или Заболотным?

- Если у Федотова тактика связана с Заболотным, то он будет играть. Чалова никуда не денешь, потому что он забивает. Есть Мухин, Обляков. Можно сыграть в более легкий вариант: Давила слева, Обляков справа и Чалов в центре. Тогда надо искать кого-то хорошего слева в полузащиту.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Виктор Давила
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