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Новиков: «Тюкавину нет смысла менять команду в России»

22 Августа 2023 • 14:02 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший «Динамо», высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, 21-летнему футболисту не стоит менять «Динамо» на другой российский клуб.

«В России менять команду нет смысла, Костя с шести лет в «Динамо». Если мы говорим про Европу — однозначно ехать», —цитирует Новикова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провёл в составе «бело-голубых» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Динамо Москва Кирилл Новиков Константин Тюкавин
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