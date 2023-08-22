Новиков: «Тюкавину нет смысла менять команду в России»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший «Динамо», высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, 21-летнему футболисту не стоит менять «Динамо» на другой российский клуб.

«В России менять команду нет смысла, Костя с шести лет в «Динамо». Если мы говорим про Европу — однозначно ехать», —цитирует Новикова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провёл в составе «бело-голубых» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.