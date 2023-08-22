​Барриос рассказал об имеющемся предложении из АПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос имеет возможность продолжить карьеру в Англии. Футболист действительно имеет на руках предложение от «Ноттингем Форест».

«Разговоры из вне - это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», - сказал Барриос, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что «Зенит» обманул Барриоса, и не отпускает его в «Ноттингем Форест». Впрочем, в питерском клубе отрицают какие-либо проблемы с колумбийским футболистом.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Вильмара Барриоса в 18 миллионов евро.