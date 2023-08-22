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Ташуев: «Карраскаль не вписался в ЦСКА не в плане мастерства» эксклюзив

22 Августа 2023 • 15:30 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый трансфер 25-летнего колумбийского полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля в столичное «Динамо».

- Карраскаль вроде качественный футболист, но что-то у него в ЦСКА не сложилось. Это будет продажа игрока не потому, что она выгодна ЦСКА, не потому, что у клуба финансовые проблемы. Карраскаль не вписался в структуру игры даже не в плане мастерства, а в плане его взаимодействия с тренерским штабом и с другими футболистами. Карраскаль не подошёл под требования тренерского штаба. В ЦСКА считают, что если есть Хорхе в команде, то хорошо, а если нет, то ничего страшного. По такому принципу. Посмотрим, как Карраскаль будет выглядеть в «Динамо». Пока это неясно. Медина ушёл в «Спартак» и играет там в составе, забивает. Насчёт Карраскаля только время покажет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Сергей Ташуев Чемпионат России РПЛ Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Южный201
22 Августа 2023 в 16:02
Караскаль не подошел под корону Федотова...
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