Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый трансфер 25-летнего колумбийского полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля в столичное «Динамо».

- Карраскаль вроде качественный футболист, но что-то у него в ЦСКА не сложилось. Это будет продажа игрока не потому, что она выгодна ЦСКА, не потому, что у клуба финансовые проблемы. Карраскаль не вписался в структуру игры даже не в плане мастерства, а в плане его взаимодействия с тренерским штабом и с другими футболистами. Карраскаль не подошёл под требования тренерского штаба. В ЦСКА считают, что если есть Хорхе в команде, то хорошо, а если нет, то ничего страшного. По такому принципу. Посмотрим, как Карраскаль будет выглядеть в «Динамо». Пока это неясно. Медина ушёл в «Спартак» и играет там в составе, забивает. Насчёт Карраскаля только время покажет.