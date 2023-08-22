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Барриос: «Вендел всё сказал своими голами в матче против «Спартака»

22 Августа 2023 • 13:50 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о ситуации, которая произошла с его одноклубником Венделом на старте текущего сезона.

Напомним, бразильский футболист долгое время не хотел возвращаться в петербургский клуб, однако в конечном итоге присоединился к команде и уже успел оформить дубль в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Вендел всё сказал своими голами в матче против «Спартака». Он снова ведёт подготовку, чтобы набрать физические кондиции. Произошедшее осталось позади. Мы думаем сейчас только о будущем», — приводит слова Барриоса Metaratings.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 26 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Маркус Вендел
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