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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый бьющий игрок нового сезона РПЛ

22 Августа 2023 • 13:44 Комментировать
Факел
...
Краснодар
25.08 20:00

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан статистикой самым бьющим игроком Российской премьер-лиги по прошествии первых пяти туров нового сезона. Как сообщает Opta Sports, у колумбийца набралось уже 18 ударов по воротам. Правда, в створ из них попали всего три.

Второе место делят сразу два игрока «Ахмата» - Иван Олейников и Владимир Ильин. У каждого – по 16 ударов по воротам.

Третье место с небольшим отставанием делят лидер атаки «Спартака» Квинси Промес и форвард «Ростова» Николай Комличенко – у обоих по 15 ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Николай Комличенко РПЛ Джон Кордоба Владимир Ильин Ахмат Иван Олейников Квинси Промес
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