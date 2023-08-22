Назван самый бьющий игрок нового сезона РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан статистикой самым бьющим игроком Российской премьер-лиги по прошествии первых пяти туров нового сезона. Как сообщает Opta Sports, у колумбийца набралось уже 18 ударов по воротам. Правда, в створ из них попали всего три.

Второе место делят сразу два игрока «Ахмата» - Иван Олейников и Владимир Ильин. У каждого – по 16 ударов по воротам.

Третье место с небольшим отставанием делят лидер атаки «Спартака» Квинси Промес и форвард «Ростова» Николай Комличенко – у обоих по 15 ударов.