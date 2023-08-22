Генич: «Руководство «Спартака» задаст вопросы Абаскалю после поражения «Зениту»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поединка пятого тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (1:3).

«Критика Абаскаля абсолютно обоснована. Не понимаю, что у него в голове. Думаю, руководство задаст вопросы Абаскалю после этой игры. «Спартак» не создал «Зениту» неудобств», - цитирует комментатора «Матч ТВ».

После пяти туров «красно-белые» с девятью очками занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит», набрав десять баллов, поднялся на четвертую позицию.