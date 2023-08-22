Во вторник форвард «Локомотива» Артём Дзюба празднует свой 35-й день рождения. По этому случаю футболисты команды устроили опытному бомбардиру поздравительный коридор. Фотографии опубликовала пресс-служба «железнодорожников».

«Осторожно, жестокие кадры: игроки «Локомотива» избили деда на базе», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 27 августа, - против «Сочи» на выезде.

После пяти сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» имеет только шесть зачётных баллов в своём кармане.