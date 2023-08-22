Эктов: «Краснодар» должен бороться за чемпионство»

Защитник «Краснодара» Александр Эктов оценил шансы «быков» на победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению футболиста, у «Краснодара» есть всё для борьбы за чемпионский титул. Эктов отметил, что тренерский штаб и игроки сейчас объединены одной целью.

«Краснодар» — топ-клуб, конечно, команда должна бороться за чемпионство. В этом сезоне у нас есть большие шансы на то, чтобы побороться за золото. Внутри команды мы верим в это», — цитирует Эктова «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой следующий матч «быки» проведут 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.