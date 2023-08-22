Пономарёв: «Жалко Ярошика, нельзя так сразу увольнять»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв дал комментарий касательно отставки чешского специалиста Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Жалко Ярошика. Он хороший тренер. Что сделать, если у него нет состава? Нельзя так сразу увольнять человека. Прошло всего 5 игр. Для меня это неожиданная новость», - приводятся слова Пономарёва на страницах «РБ Спорта».

При Ярошике команда сыграла пять матчей в новом сезоне Премьер-лиги и набрала всего одно очко. «Оренбург» замыкает турнирную таблицу чемпионата страны.

Новым рулевым команды был назначен испанец Давид Деограсия.