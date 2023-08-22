​«Зенит» не собирается расставаться с Алипом

«Зенит» не собирается отпускать защитника Нуралы Алипа в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна. Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассчитывает на казахстанца. Кроме того, питерцев не устраивают условия, которые предлагают клубы из чемпионата Турции (аренда с правом выкупа), пишет Metaratings.

В «Зените» Нуралы Алип оказался в средине февраля 2022 года. С тех пор защитник провёл за «сине-бело-голубых» 31 официальный матч. Результативными действиями Алип не отмечался.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Нуралы Алипа в 1,2 миллиона евро.