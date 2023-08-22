Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин отреагировал на увольнение Ярошика из «Оренбурга»

22 Августа 2023 • 13:28 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с журналистами поделился мнением об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Думаю, Ярошика убрали не рано. Рискнули, попробовали и не получилось. Чем раньше было бы принято решение об увольнении, тем больше шансов исправить ситуацию. Я поступил бы так же», - приводятся слова Алексея на страницах издания «РБ Спорт».

Под руководством Ярошика «Оренбург» набрал одно очко в пяти турах и занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Новым главным тренером команды был назначен испанец Давид Деограсия.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Игонин Иржи Ярошик Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
14:02 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Тюкавину нет смысла менять команду в России»
13:54 · Россия. Премьер-лига
​Барриос рассказал об имеющемся предложении из АПЛ
13:50 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Вендел всё сказал своими голами в матче против «Спартака»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Назван самый бьющий игрок нового сезона РПЛ
13:42 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Руководство «Спартака» задаст вопросы Абаскалю после поражения «Зениту»
13:41 · Россия. Премьер-лига
​«Избили деда»: «Локомотив» показал фото с Дзюбой фото
13:38 · Россия. Премьер-лига
Эктов: «Краснодар» должен бороться за чемпионство»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Жалко Ярошика, нельзя так сразу увольнять»
13:29 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» не собирается расставаться с Алипом
13:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин отреагировал на увольнение Ярошика из «Оренбурга»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Шалимов высказался о проблемах ЦСКА
13:21 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Бердыев производил впечатление тирана»
13:16 · Россия. Премьер-лига
​Дзюбе «стукнуло» 35 лет
13:09 · Россия. Премьер-лига
​Ровно год назад Федун покинул «Спартак»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Ярошик не русский, а чешский тренер, поэтому ему надо было дать больше времени»
Все новости
Рекомендуем