Игонин отреагировал на увольнение Ярошика из «Оренбурга»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с журналистами поделился мнением об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Думаю, Ярошика убрали не рано. Рискнули, попробовали и не получилось. Чем раньше было бы принято решение об увольнении, тем больше шансов исправить ситуацию. Я поступил бы так же», - приводятся слова Алексея на страницах издания «РБ Спорт».

Под руководством Ярошика «Оренбург» набрал одно очко в пяти турах и занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Новым главным тренером команды был назначен испанец Давид Деограсия.