Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Переход в «Реал Сосьедад» - это оптимальный вариант для Арсена? Насколько ему подходит Ла Лига?

— В испанском чемпионате играют в атакующий, комбинационный футбол, который подходит Арсену. Дай Бог, чтобы он закрепился в составе и заиграл там. Потенциал у него хороший, есть над чем работать и к чему стремиться. Хочется пожелать ему большой европейской карьеры. Надеюсь, что он будет там прогрессировать, и через пару лет увидим его в ещё более статусной команде. У него всё есть для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. Есть большой талант, так что нужно наращивать обороты и доказывать, что он не зря уехал в Европу. Думаю, «Реал Сосьедад» - хороший плацдарм для того, чтобы расти дальше.

— Трансфер называют удачным для клуба с учетом того, что удалось выручить крупную сумму, сам Арсен рвался в Европу, а до конца контракта оставалось меньше года.

— Если клуб остался доволен суммой сделки и процентом с последующей его продажи, то, конечно, в нынешних реалиях это хороший трансфер. Главное, что все стороны нашли точки соприкосновения и остались довольны.

— Вы тоже уезжали в молодом возрасте в Италию. Насколько вам сложно было адаптироваться в новой культуре, в новом чемпионате? Как думаете, у Арсена это быстро получится?

— Мне было вообще несложно. Я уезжал ещё из чемпионата СССР, который был очень сильным. Адаптироваться пришлось только к новой схеме. Языковой барьер был первые два месяца, потом уже потихоньку язык выучил. Итальянцы – гостеприимный народ, как, впрочем, и испанцы. Арсену нужно общаться с партнёрами, с болельщиками и выдержать определённое давление, которое на него, понятное дело, будет. Первое время тебе всегда помогают, особенно молодым футболистам, чтобы они быстрее осваивались.

— Вы уезжали в начале 90-х, когда из «Динамо» много игроков перебирались в Европу. Но с тех пор ни один воспитанник из «Динамо» туда не уехал, хотя талантов было немало. С чем это связываете? Судя по всему, в прежние времена у бывших руководителей «Динамо» не получилось распоряжаться талантами.

— Последние годы у нас вообще мало кто переходил в сильные европейские клубы, не только из «Динамо». Можно вспомнить разве что Павлюченко, Аршавина, Билялетдинова, Жиркова – тех, кто заявил о себе на чемпионате Европы 2008 года. Кержаков ещё немного поиграл. Сейчас в «Монако» Головин играет, хотя все ожидали, что он дорастёт до более сильного клуба. Хочется пожелать Арсену, чтобы ни в коем случае не опускал руки, прогрессировал и усердно работал, ведь поблажек ему никто давать не будет. Если ты иностранец, и тебя купили за хорошие деньги, то тебе постоянно доказывать, что ты лучше местных футболистов. У него начинается интересная жизнь. Нужно засучить рукава и пахать.

— Насколько важен этот трансфер для молодых ребят и в целом для российского футбола, который в последние полтора года пребывал в изоляции?

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— Да, сейчас есть определённые проблемы с этим. Если брать наше поколение, то тогда были не такие высокие зарплаты в нашем футболе, плюс нам хотелось проявить себя на международной арене. Сейчас в наших топовых клубах большинство футболистов хорошо зарабатывают и особо не стремятся уезжать в клубы среднего уровня, а гранды их не приглашают. Арсену 20 лет, у него только начинается карьера, так что остаётся ему только пожелать, чтобы он добился того, о чём мечтал, и стал примером для юных футболистов. Будет очень интересно наблюдать за его прогрессом. И он должен подать пример другим молодым игрокам.