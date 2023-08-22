Шалимов высказался о проблемах ЦСКА

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Уверенность у ЦСКА пропала. Начинает сказываться недокомплект игроков - уход одного-двух приводит к перестановкам и в потере очков. Много потерь, это сказывается уже на результате», - цитирует тренера издание «РБ Спорт».

В рамках пятого тура чемпионата России «армейцы» потерпели поражение в дерби от «Динамо» со счетом 1:2.

По итогам пяти туров ЦСКА набрал девять баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет против «Оренбурга» 25 августа.