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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов: «Бердыев производил впечатление тирана»

22 Августа 2023 • 13:21 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший нападающий сборной России Роман Адамов поделился мнением об экс-наставнике «Рубина» Курбане Бердыеве, который сейчас возглавляет махачкалинское «Динамо».

Адамов признался, что изначально Бердыев произвёл на него впечатление тирана, однако в процессе совместной работы мнение футболиста о тренере изменилось.

«У Бекиевича шаг вправо, шаг влево — расстрел. Он производил впечатление тирана. Но чем дольше я находился в команде, тем больше понимал, что он абсолютно здравый человек. Всегда интересовался, как семья, спрашивал про здоровье», — приводит слова Адамова Sport24.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019. Вместе с казанской командой прославленный специалист дважды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Роман Адамов
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