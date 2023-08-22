Адамов: «Бердыев производил впечатление тирана»

Бывший нападающий сборной России Роман Адамов поделился мнением об экс-наставнике «Рубина» Курбане Бердыеве, который сейчас возглавляет махачкалинское «Динамо».

Адамов признался, что изначально Бердыев произвёл на него впечатление тирана, однако в процессе совместной работы мнение футболиста о тренере изменилось.

«У Бекиевича шаг вправо, шаг влево — расстрел. Он производил впечатление тирана. Но чем дольше я находился в команде, тем больше понимал, что он абсолютно здравый человек. Всегда интересовался, как семья, спрашивал про здоровье», — приводит слова Адамова Sport24.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019. Вместе с казанской командой прославленный специалист дважды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны.