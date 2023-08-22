​Дзюбе «стукнуло» 35 лет

Во вторник, 22 августа, день рождения отмечает нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Одному из самых обсуждаемых российских футболистов нашего времени исполнилось 35 лет.

За последнее время Дзюба два раза попадал в неприятные ситуации. Сначала он угрожал журналисту, за что получил условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги, а затем опубликовал видео, на котором грубо отреагировал на фразу комментатора матча «Краснодар» - «Локомотив» (1:1).

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Сочи» на выезде.