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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюбе «стукнуло» 35 лет

22 Августа 2023 • 13:16 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Во вторник, 22 августа, день рождения отмечает нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Одному из самых обсуждаемых российских футболистов нашего времени исполнилось 35 лет.

За последнее время Дзюба два раза попадал в неприятные ситуации. Сначала он угрожал журналисту, за что получил условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги, а затем опубликовал видео, на котором грубо отреагировал на фразу комментатора матча «Краснодар» - «Локомотив» (1:1).

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Сочи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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