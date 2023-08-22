​Ровно год назад Федун покинул «Спартак»

Ровно один год назад, 22 августа 2023 года, было объявлено об уходе Леонида Федуна из «Спартака». Функционер руководил клубом в течение 18 лет, после чего передал свои акции компании «Лукойл».

При Федуне «Спартак» один раз становился чемпионом России (2017). Также команда выигрывала Кубок России (2022) и Суперкубок России (2017).

В настоящий момент, после пяти туров нового чемпионата, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля смогла раздобыть девять зачётных баллов. Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата».

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