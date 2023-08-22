Петржела: «Ярошик не русский, а чешский тренер, поэтому ему надо было дать больше времени»

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий по поводу отставки Иржи Ярошика с должности главного тренера «Оренбурга».

Отметим, что после пяти туров «Оренбург» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Команда смогла набрать только один зачётный балл.

«Это нормальная ситуация, не было результата, поэтому Иржи уволили, не дали ему времени больше работать. Это молодой тренер, не русский, а чешский, поэтому иностранцу надо было дать больше времени», - сказал Петржела, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Оренбург» проведёт в пятницу, 25 августа. Команда будет принимать ЦСКА. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 17:30 по московскому времени.