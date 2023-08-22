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Тошич: «Надеюсь, Игнашевич сохранит «Балтику» в РПЛ»

22 Августа 2023 • 13:01 Комментировать

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о работе своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградской «Балтики».

«Слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», - передает слова серба издание Metaratings.ru.

В пяти сыгранных турах чемпионата России калининградская команда одержала одну победу и потерпела четыре поражения. Подопечные Игнашевича занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Зоран Тошич
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