Тошич: «Надеюсь, Игнашевич сохранит «Балтику» в РПЛ»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о работе своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградской «Балтики».

«Слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», - передает слова серба издание Metaratings.ru.

В пяти сыгранных турах чемпионата России калининградская команда одержала одну победу и потерпела четыре поражения. Подопечные Игнашевича занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.