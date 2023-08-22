Генич – о трансфере Карраскаля в ЦСКА: «Продажа вполне закономерна»

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо».

Генич отметил, что Марцел Личка спокойнее реагировать на выходки игрока, ведь он умеет находить подход к футболистам из Латинской Америки.

«Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний футболист согласовал контракт с «бело-голубыми» на ближайшие четыре года. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро + два миллиона в качестве бонусов.