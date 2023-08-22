Джорджевич не поможет «Сочи» в ближайших играх

Агент нападающего футбольного клуба «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о состоянии своего клиента.
«У Джорджевича небольшое растяжение. Он должен восстановиться в течение пятнадцати дней», - заявил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Напомним, что 29-летний черногорец получил повреждение в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (4:0).
В текущем сезоне Джорджевич принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.
27 августа «Сочи» сыграет против столичного «Локомотива».
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