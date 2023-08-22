Джорджевич не поможет «Сочи» в ближайших играх

Агент нападающего футбольного клуба «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о состоянии своего клиента.

«У Джорджевича небольшое растяжение. Он должен восстановиться в течение пятнадцати дней», - заявил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 29-летний черногорец получил повреждение в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

27 августа «Сочи» сыграет против столичного «Локомотива».