Ташуев — о новом главном тренере «Оренбурга»: «Модно стало назначать испанцев»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о новом наставнике «Оренбурга» Давиде Деограсии, который сменил Иржи Ярошика на этом посту.

Специалист отметил, что сталкивался с испанцем в Солигорске, где он работал в академии «Шахтера».

«Человек без опыта, без ничего. Вообще не понимаю назначения человека, который никогда не работал на этом уровне. Модно стало назначать испанцев», - приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

В ближайшем туре «Оренбург» сыграет против московского ЦСКА. Поединок состоится в пятницу, 25 августа.