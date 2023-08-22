Уилкшир — о Ярошике: «Случается так, что ты уходишь, чтобы стать лучше и затем вернуться»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

Эксперт отметил, что в современном футболе всё меняется очень быстро, поэтому профессиональный тренер может быть уволен в самые кротчайшие сроки, если дела у его команды идут не очень хорошо. При этом австралиец не исключил, что Ярошик ещё сможет найти работу в России.

«Конечно, это будет сложно. Но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Случается так, что ты уходишь, чтобы стать лучше и затем вернуться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, в пяти турах РПЛ «Оренбург» набрал лишь одно очко и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч бывшая команда Ярошика проведёт 25 августа против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.