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Уилкшир — о Ярошике: «Случается так, что ты уходишь, чтобы стать лучше и затем вернуться»

22 Августа 2023 • 12:11 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

Эксперт отметил, что в современном футболе всё меняется очень быстро, поэтому профессиональный тренер может быть уволен в самые кротчайшие сроки, если дела у его команды идут не очень хорошо. При этом австралиец не исключил, что Ярошик ещё сможет найти работу в России.

«Конечно, это будет сложно. Но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Случается так, что ты уходишь, чтобы стать лучше и затем вернуться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, в пяти турах РПЛ «Оренбург» набрал лишь одно очко и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч бывшая команда Ярошика проведёт 25 августа против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Люк Уилкшир Иржи Ярошик Оренбург
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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