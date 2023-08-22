Известен срок контракта испанца Деограсии с «Оренбургом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал назначение испанского специалиста Давида Деограсии на пост главного тренера команды. Он сменил у руля команды чеха Иржи Ярошика, покинувшего команду по семейным обстоятельствам.

«До конца сезона. Если он решит задачу (остаться в РПЛ), то контракт может быть пролонгирован», - передает слова функционера «Матч ТВ».

«Оренбург» провально выступает на старте нового сезона Российской премьер-лиги. Команда в пяти турах набрала всего один балл и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче клуб потерпел крупное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 0:4.