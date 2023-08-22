Дочь Ярошика упала в лестничный пролёт, у неё перелом теменной кости

Стало известна причина, по которой чешский специалист Иржи Ярошик прекратил сотрудничество с «Оренбургом».

Ранее уральский клуб сообщил, что чех покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что на днях в семь специалист произошла трагедия – его грудная дочь упала в лестничный пролёт в гостинице Оренбурга, после чего у нее был диагностирован перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию, но ее жизни ничего не угрожает.

«Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера», - написал Карпов в своем телеграм-канале.