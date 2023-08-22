Бубнов назвал теневого претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов оценил перспективы столичного «Динамо» в новом сезоне Премьер-лиги

«Личка ставит атакующий футбол, прогресс виден в каждой игре. Но «бело-голубым» ещё есть куда прибавлять. Если клубу это удастся, то возможно, «Динамо» поборется за чемпионство», - цитирует Александра портал Sportbox.

В последнем матче «Динамо» отпраздновало домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:1. По итогам пяти туров подопечные Марцела Лички набрали десять очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.