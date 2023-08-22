Петржела: «Очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста наставника «Оренбурга».

Ранее Петржела заявлял, что 45-летнему специалисту необходимо предоставить больше времени для того, чтобы он смог добиться результата.

«Очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга». Но я твёрдо убеждён, что он сможет найти себе работу в скором времени. И не так важно, будет это в России или в другой стране», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом. На этом посту чешский специалист успел провести семь матчей, в которых потерпел пять поражений, один раз сыграл вничью и одержал одну победу. Сейчас «Оренбург» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах одно очко.