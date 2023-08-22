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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калугин назвал квартет претендентов на титул в Премьер-лиге эксклюзив

22 Августа 2023 • 12:00 Комментировать

Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о борьбе за медали в РПЛ.

- «Динамо» поборется в этом чемпионате за медали?

- Да. Я ходил на матч с ЦСКА. Была классная игра, и «Динамо» мне понравилось. Личка поставит хорошую игру. Это молодая, боевитая команда. У меня там остались знакомые ребята, но я не могу сказать, что мы каждый день на связи. А так, слежу за всеми. Когда кого-то лично вижу, всегда здороваюсь и рад всех видеть.

- Ожидаете чемпионскую интригу в нынешнем чемпионате РПЛ?

- По матчу со «Спартаком» мне показалось, что «Зенит» набирает ход. Да, команда неважно стартовала, но выправляется. Думаю, борьба будет, я ее ожидаю. ЦСКА сейчас классно выглядит. Федотов сделал мощную команду. Я с ним пересекался в «Сочи». Это хороший тренер. «Армейцы» высоко идут, и Кубок России они с ним выиграли. Им немного не хватило в прошлом сезоне, но он был первым у Федотова и ЦСКА. Так что «армейцы» тоже в гонке за золото. Как и «Краснодар». Он хорошо стартовал, но надо смотреть на дистанции. «Спартак» тоже. Это атакующая команда. Она наладит игру в защите, и будет все нормально.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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