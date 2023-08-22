Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о переезде Арсена Захаряна в Испанию.
- Следите за своим бывшим клубом «Динамо»?
- Да, конечно. По возможности стараюсь следить за всем российским футболом. У меня много друзей и знакомых играет в РПЛ, ФНЛ и даже Второй лиге.
- Как отнеслись к отъезду динамовца Арсена Захаряна в Испанию? Может, поздравили его с переходом в «Реал Сосьедад»?
- Мы не так хорошо знакомы. Только одни сборы провели вместе в сборной U-21. В «Динамо» его не застал. Я ушел из клуба, а он появился там через год или полтора.
- Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада»?
- Думаю, да. Парень - реально хороший футболист, с мозгами.
Елена Григорьевская
В целом вопрос, конечно, тупой, но и ответ не лучше!
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