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Калугин: «Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада», это реально хороший футболист» эксклюзив

22 Августа 2023 • 11:36 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о переезде Арсена Захаряна в Испанию.

- Следите за своим бывшим клубом «Динамо»?

- Да, конечно. По возможности стараюсь следить за всем российским футболом. У меня много друзей и знакомых играет в РПЛ, ФНЛ и даже Второй лиге.

- Как отнеслись к отъезду динамовца Арсена Захаряна в Испанию? Может, поздравили его с переходом в «Реал Сосьедад»?

- Мы не так хорошо знакомы. Только одни сборы провели вместе в сборной U-21. В «Динамо» его не застал. Я ушел из клуба, а он появился там через год или полтора.

- Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада»?

- Думаю, да. Парень - реально хороший футболист, с мозгами.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Реал Сосьедад Никита Калугин Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Комментарии (1)
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One Live
22 Августа 2023 в 12:50
А откуда Калугин знает уровень Реала Сосьедад? Следит за их игрой? Знает состав и уровень игры игроков?
В целом вопрос, конечно, тупой, но и ответ не лучше!
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