Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о переезде Арсена Захаряна в Испанию.

- Следите за своим бывшим клубом «Динамо»?

- Да, конечно. По возможности стараюсь следить за всем российским футболом. У меня много друзей и знакомых играет в РПЛ, ФНЛ и даже Второй лиге.

- Как отнеслись к отъезду динамовца Арсена Захаряна в Испанию? Может, поздравили его с переходом в «Реал Сосьедад»?

- Мы не так хорошо знакомы. Только одни сборы провели вместе в сборной U-21. В «Динамо» его не застал. Я ушел из клуба, а он появился там через год или полтора.

- Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада»?

- Думаю, да. Парень - реально хороший футболист, с мозгами.

Елена Григорьевская