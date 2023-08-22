Газзаев оценил победу «Зенита» над «Спартаком»

Экс-тренер сборной России и столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о недавней победе петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в матче пятого тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:1.

«Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей. «Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места», - рассказал Газзаев в беседе с журналистом издания «Известия».

После пяти туров «красно-белые» набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, с десятью баллами располагается на четвертой позиции.