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Деограсия - игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»

22 Августа 2023 • 11:27 Комментировать (1)

Новоиспеченный наставник «Оренбурга» Давид Деограсия дал первый комментарий после своего назначения. У руля команды испанский специалист сменил чеха Иржи Ярошика, покинувшего команду по семейным обстоятельствам.

«Каждый должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100%. Это касается тренировок и игр. Требования будут изо дня в день. Я буду вас поджимать по максимуму», - приводятся слова тренера на официальном сайте клуба.

После пяти проведенных туров чемпионата России «Оренбург» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. В последнем поединке команда на выезде крупно проиграла «Ахмату» со счетом 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Августа 2023 в 11:36
ай.. иде бы вы ни были.. иде бы я ни был.. я усегда буду помниць про вас.. я вас найду.. и.. падажму па-максимаму.. А-ха-ха-ха! )))
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