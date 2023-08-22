Деограсия - игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»

Новоиспеченный наставник «Оренбурга» Давид Деограсия дал первый комментарий после своего назначения. У руля команды испанский специалист сменил чеха Иржи Ярошика, покинувшего команду по семейным обстоятельствам.

«Каждый должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100%. Это касается тренировок и игр. Требования будут изо дня в день. Я буду вас поджимать по максимуму», - приводятся слова тренера на официальном сайте клуба.

После пяти проведенных туров чемпионата России «Оренбург» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. В последнем поединке команда на выезде крупно проиграла «Ахмату» со счетом 0:4.