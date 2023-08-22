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Нигматуллин сравнил Вендела с Месси после победы «Зенита» над «Спартаком»

22 Августа 2023 • 11:18 Комментировать (1)

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе, сравнив его со звездным аргентинцем Лионелем Месси.

«Вендел вернулся после отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду. Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Вендел в поединке против московского «Спартака» отметился двумя забитыми мячами. «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу на «Открытие Банк Арене» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лионель Месси Руслан Нигматуллин Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Августа 2023 в 11:30
ай вендел кручее гнома намнога.. хрюндиля шмеция бы размазали по дну карыта.. паетаму он сюды и не приехав.. А-ха-ха-ха! )))
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