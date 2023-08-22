«Оренбург» назначил нового главного тренера после отставки чешского специалиста Иржи Ярошика. Как информирует пресс-служба клуба, вакантное место занял испанец Давид Деограсия.

Деограсия являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее специалист поработал в испанских «Депортиво», «Сарагосе» и «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.

Ярошик занимал пост главного тренера команды на протяжении двух месяцев. Под руководством чешского наставника «Оренбург» неудачно начал сезон Российской премьер-лиги, набрав всего одно очко в пяти поединках.