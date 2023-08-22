Петржела: «Если Ярошика сейчас уволят, это будет ошибкой «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе наставника «Оренбурга» Иржи Ярошика.

Ранее сообщалось, что Ярошик был отправлен в отставку с поста главного тренера южноуральской команды. По мнению Петржелы, 45-летнему специалисту необходимо дать больше времени для достижения результата.

«Иржи — талантливый мальчик, ему надо время для результата. Если его сейчас уволят, это будет ошибкой клуба, чемпионат только начался», — цитирует Петржелу Metaratings.

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом, сменив на этом посту своего соотечественника Марцела Личку. В пяти турах РПЛ команда Ярошика набрала одно очко и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.