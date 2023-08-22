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«Оренбург» назвал причину ухода Ярошика

22 Августа 2023 • 11:07 Комментировать

Сегодня, 22 августа, стало известно об увольнении Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга». Эту информацию подтвердила клубная пресс-служба.

Как сообщается на официальном сайте «Оренбурга», 45-летний чешский специалист покинул «Оренбург» по семейным обстоятельствам.

«Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» - говорится в публикации клуба.

Ярошик занимал пост главного тренера команды с июня текущего года. Под его руководством «Оренбург» провально стартовал в РПЛ, набрав одно очко в пяти турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
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