«Оренбург» назвал причину ухода Ярошика

Сегодня, 22 августа, стало известно об увольнении Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга». Эту информацию подтвердила клубная пресс-служба.

Как сообщается на официальном сайте «Оренбурга», 45-летний чешский специалист покинул «Оренбург» по семейным обстоятельствам.

«Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» - говорится в публикации клуба.

Ярошик занимал пост главного тренера команды с июня текущего года. Под его руководством «Оренбург» провально стартовал в РПЛ, набрав одно очко в пяти турах.