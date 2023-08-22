Божович: «Думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Специалист назвал Захаряна хорошим футболистом, который по своим игровым качествам не уступает бывшему нападающему «Рубина» Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока всё хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезёт ему, то быстро может перейти в более сильный клуб», — цитирует Божовича Metaratings.

Напомним, Захарян подписал шестилетний контракт с «Реал Сосьедадом», сумма трансфера составила около 13 миллионов евро. Свой ближайший матч новая команда Захаряна проведёт 25 августа против «Лас-Пальмаса».