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Божович: «Думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии»

22 Августа 2023 • 10:54 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Специалист назвал Захаряна хорошим футболистом, который по своим игровым качествам не уступает бывшему нападающему «Рубина» Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока всё хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезёт ему, то быстро может перейти в более сильный клуб», — цитирует Божовича Metaratings.

Напомним, Захарян подписал шестилетний контракт с «Реал Сосьедадом», сумма трансфера составила около 13 миллионов евро. Свой ближайший матч новая команда Захаряна проведёт 25 августа против «Лас-Пальмаса».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Миодраг Божович Хвича Кварацхелия Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Комментарии (1)
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ингерман
22 Августа 2023 в 11:09
и рядам ни стаял.. хе..
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