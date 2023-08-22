Быстров - о новичке «Спартака»: «Главное, чтобы он не оказался котом в мешке»

Экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Быстров поделился мнением о новичке московского «Спартака» Срджане Бабиче, перешедшем из испанской «Альмерии».

«Самое главное, чтобы он был сильнее Дуарте и не оказался котом в мешке. Видно, что главная проблемная зона «Спартака» - зона центральных защитников. Джикия один не справляется», - рассказал Быстров эфире телеканала «Матч ТВ».

Бабич заключил со «Спартаком» трехлетнее трудовое соглашение. Компенсация за его трансфер составила пять миллионов евро.

После пяти туров чемпионата России «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице.