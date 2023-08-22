Божович предсказал чемпиона РПЛ

Экс-наставник ряда российских команд Миодраг Божович поделился прогнозом на исход чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«В этом году «Спартак» займет место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться. Думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать», - передает слова тренера издание Metaratings.ru.

В прошедший уик-энд «Зенит» на выезде победил «Спартак» со счетом 3:1. Питерцы набрали десять очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Красно-белые» с девятью баллами располагаются на шестой строчке. Лидирует «Краснодар», в копилке которого 13 пунктов.