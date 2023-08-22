Газзаев: «За ЦСКА становится тревожно»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о составе «армейцев».

По словам специалиста, сейчас в ЦСКА есть только четыре футболиста, которые соответствуют чемпионским амбициям клуба.

«У «армейцев» кадровый голод. За ЦСКА становится тревожно. Ведь по большому счёту в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, Роша, Обляков и Чалов», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 21 августа, ЦСКА объявил о подписании четырёхлетнего контракта с чилийским нападающим Виктором Давилой.

В пяти турах РПЛ ЦСКА набрал девять очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 25 августа против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.