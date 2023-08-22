«Оренбург» уволил Ярошика с поста главного тренера

Чешский специалист Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга», об этом сообщается в телеграм-канале «Панк инсайд».

45-летний наставник возглавлял команду с 22 июня нынешнего года. Иржи сменил у руля «Оренбурга» соотечественника Марцела Личку, перешедшего на работу в московское «Динамо».

Под руководством Ярошика команда провела семь поединков, в которых потерпела пять поражений. В последнем матче «Оренбург» разгромно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:4.

По итогам пяти туров Премьер-лиги команда набрала всего одно очко и замыкает турнирную таблицу.