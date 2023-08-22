Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» уволил Ярошика с поста главного тренера

22 Августа 2023 • 10:31 Комментировать (1)

Чешский специалист Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга», об этом сообщается в телеграм-канале «Панк инсайд».

45-летний наставник возглавлял команду с 22 июня нынешнего года. Иржи сменил у руля «Оренбурга» соотечественника Марцела Личку, перешедшего на работу в московское «Динамо».

Под руководством Ярошика команда провела семь поединков, в которых потерпела пять поражений. В последнем матче «Оренбург» разгромно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:4.

По итогам пяти туров Премьер-лиги команда набрала всего одно очко и замыкает турнирную таблицу.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
22 Августа 2023 в 10:40
ай.. ничё ни сделал - тока зашол.. (с) А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
10:39 · Россия. Премьер-лига
Божович предсказал чемпиона РПЛ 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «За ЦСКА становится тревожно»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Зенита»: «Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа»
10:17 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» согласовало трансфер Карраскаля
10:12 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили новости о восстановлении Тавареша
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Давилы: «Переход в ЦСКА — это хорошая возможность шагнуть в европейский футбол»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о будущем Карраскаля в ЦСКА
09:50 · Россия. Премьер-лига
Маляров — о «Балтике»: «Играем хорошо, моменты создаём, поэтому результат обязательно придёт»
09:36 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Алипу
09:24 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне» 3
09:20 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Давиле: «ЦСКА редко ошибается с трансферами»
08:40 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство
07:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Динамо» интересовалось Каньосом, но игрок выбрал «Валенсию» эксклюзив
00:34 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Зайнутдинов заслужил переход в другой чемпионат» эксклюзив
21 Августа
23:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Нефтехимика»: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у московских команд»
Все новости
Рекомендуем