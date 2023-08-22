Экс-президент «Зенита»: «Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа»

Экс-президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над московским «Спартаком» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Порадовал результат и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Семак переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа», - передает слова Туфрина издание «РБ Спорт».

Матч состоялся в минувший уик-энд и завершился победой петербургского коллектива со счетом 3:1. После пяти туров «Зенит» с десятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» (9) находится на четвертой позиции.