«Динамо» согласовало трансфер Карраскаля

Московское «Динамо» провело успешные переговоры с ЦСКА по трансферу колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. Об этом рапортует журналист Сесар Луис Мерло.

Как стало известно инсайдеру, «бело-голубые» заплатят за переход 25-летнего футболиста шесть миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусных выплат. Трудовое соглашение Карраскаля с «Динамо» будет рассчитано до лета 2027 года.

Хорхе является игроком «армейского» клуба с февраля 2022 года. В общей сложности он провел за ЦСКА 47 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.