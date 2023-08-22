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«Динамо» согласовало трансфер Карраскаля

22 Августа 2023 • 10:17 Комментировать

Московское «Динамо» провело успешные переговоры с ЦСКА по трансферу колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. Об этом рапортует журналист Сесар Луис Мерло.

Как стало известно инсайдеру, «бело-голубые» заплатят за переход 25-летнего футболиста шесть миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусных выплат. Трудовое соглашение Карраскаля с «Динамо» будет рассчитано до лета 2027 года.

Хорхе является игроком «армейского» клуба с февраля 2022 года. В общей сложности он провел за ЦСКА 47 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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