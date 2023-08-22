Агент Давилы: «Переход в ЦСКА — это хорошая возможность шагнуть в европейский футбол»

Игнасио Хименес, агент новобранца ЦСКА Виктора Давилы, высказался о переходе своего клиента в московский клуб.

По словам агента, трансфер в ЦСКА — это хорошая возможность для Давилы оказаться в Европе. При этом Хименес отметил, что Давилу не смущает отстранение российских клубов от международных турниров.

«Мы выбрали ЦСКА, потому что это большой клуб в России. Это хорошая возможность шагнуть в европейский футбол, несмотря на отстранение, и двигаться вперёд! Вообще, мы думаем, что отстранение — дело времени», — приводит слова Хименеса Sport24.

Напомним, 25-летний Давила перешёл в ЦСКА из клуба «Леон». По информации Transfermarkt, за чилийского форварда «армейцы» заплатили 5 миллионов евро.

После пяти туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 25 августа против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.