Федотов высказался о будущем Карраскаля в ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий относительно будущего полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

«Ему дорогу никто не отрезал. Карраскаль занимается с тренерами по реабилитации. Пока не может работать в общей группе. Вполне можем его увидеть в ближайшем будущем на поле», - рассказал специалист в эфире программы «Футбол России».

Ранее в прессе сообщалось, что южноамериканский футболист может перебраться в столичное «Динамо».

Карраскаль перешел в ЦСКА в феврале прошлого года. В составе «армейского» коллектива полузащитник провел 47 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.