Маляров — о «Балтике»: «Играем хорошо, моменты создаём, поэтому результат обязательно придёт»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

По словам футболиста, требования наставника «Балтики» Сергея Игнашевича к своим подопечным остались такими же, которые были ещё в Мелбет-Первой лиге.

«Возможно, сейчас скорости стали повыше, мы сами пытаемся играть чуть‑чуть побыстрее. Играем мы хорошо, моменты создаём, поэтому результат обязательно придёт», — цитирует Малярова «Матч ТВ».

В пяти стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» набрала три очка и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Калининграда проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Начало — в 17:30 по московскому времени.