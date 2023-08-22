В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Алипу

Начальник «Трабзонспора» Эмра Ток отреагировал на информацию об интересе турецкого клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Алипу — неправда», — рассказал Ток в интервью изданию Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту также проявляет «Истанбул Башакшехир».

Напомним, Алип перешёл в «Зенит» в феврале прошлого года из «Кайрата». В текущем сезоне защитник провёл за «сине-бело-голубых» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1,2 миллиона евро.