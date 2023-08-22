Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне»

Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук высказался касательно шансов своей команды побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне! Прошло всего пять туров, вся борьба ещё впереди. Мы сделаем всё, чтобы добиться нужного нам результата», - передает слова молдавского защитника издание «Чемпионат».

Рябчук перешел в стан «красно-белых» из пирейского «Олимпиакоса» за шесть миллионов евро.

После пяти туров чемпионата России спартаковцы набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке команда встретится на своем поле с грозненским «Ахматом».