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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне»

22 Августа 2023 • 09:24 Комментировать (3)

Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук высказался касательно шансов своей команды побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне! Прошло всего пять туров, вся борьба ещё впереди. Мы сделаем всё, чтобы добиться нужного нам результата», - передает слова молдавского защитника издание «Чемпионат».

Рябчук перешел в стан «красно-белых» из пирейского «Олимпиакоса» за шесть миллионов евро.

После пяти туров чемпионата России спартаковцы набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке команда встретится на своем поле с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Zenit4ik
22 Августа 2023 в 09:56
Спартаку для чемпионства нужен всего трансфер! Орри Штерн Оскарсон из Копенгагена. Это второй Холланд. С ним в принципе любой клуб станет чемпионом!
@omg
Zenit4ik
22 Августа 2023 в 09:47
В этом сезоне чемпионство за Краснодаром! Сперцян затащит! Эх, какой талант профукали в сборную
Betsik
22 Августа 2023 в 09:31
Абасссаль его покусал!
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